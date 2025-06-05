Содержание территории поселка Андреевка проверили в Солнечногорске

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков вместе с уполномоченным главы Дмитрием Вороновым провели выездную проверку состояния общественных и придомовых территорий поселка Андреевка. Особое внимание уделили устранению последствий майской непогоды.

Поваленные и спиленные деревья и крупные ветки продолжают убирать коммунальные службы. Во время обхода территорий на особый контроль администрации взяли вопросы своевременности покоса травы, уборки придомовых территорий и организации вывоза мусора.

«После майской непогоды все еще остается определенное количество неубранных веток и порубочных остатков. Сейчас активно объезжаем территории, смотрим где что осталось убрать и выдаем задание нашим коммунальным службам», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Жителям Солнечногорска напомнили, сообщить о проблемах, связанных с благоустройством и содержанием территорий, можно на горячую линию округа: 8 (800) 201-67-47.