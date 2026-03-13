Содержание территорий обсудили на заседании в Ленинском округе

Выездное расширенное заседание комитета Московской областной Думы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству прошло 12 марта. Оно состоялось в администрации округа.

Участие в мероприятии приняли депутаты, представители профильных министерств и муниципалитетов Подмосковья. Они обсудили вопросы уборки дворов и общественных пространств в зимний период.

Заместитель главы округа Татьяна Калямина отметила, что во время аномальных снегопадов возникали сложности, но совместная работа служб, управляющих компаний и жителей помогла справиться с ситуацией. По итогам сезона определили задачи на будущее.

Отдельно затронули проблемы новых жилых комплексов. Высокая плотность застройки и запаркованность дворов создают трудности для проезда специализированной техники, в том числе мусоровозов. Обсуждали варианты размещения контейнерных площадок и необходимость продумывать организацию движения внутри кварталов вместе с управляющими компаниями и жителями.

В ходе заседания прозвучали предложения по совершенствованию законодательства в сфере содержания территорий зимой. Инициативы планируют проработать совместно с профильными структурами региона.