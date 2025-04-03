Содержание территории проверили в одном из жилых комплексов Балашихи

Член местного политсовета партии «Единая Россия» Максим Сидоркин совместно с жителями ЖК «Леоновский парк» и представителями управляющей компании провел обход территории для проверки качества ее содержания. Во время осмотра были выявлены несколько замечаний, требующих внимания.

Уборка дорог микрорайона будет улучшена, и все недостатки планируется устранить. Также была отмечена необходимость восстановления сгоревшей контейнерной площадки возле дома № 4 по улице Соловьева.

Кроме того, участники обхода обсудили установку дополнительной контейнерной площадки около дома № 1 по улице Соловьева, чтобы улучшить условия для жителей. Особое внимание было уделено детской игровой площадке во дворе дома № 2 по улице Соловьева — замечания должны устранить до 10 апреля.

«В рамках месяца чистоты все запланированные работы должны быть завершены до 15 апреля. Контроль за их исполнением будет продолжен — важно, чтобы жители чувствовали комфорт и порядок в своих дворах», — сказал координатор партийного проекта «Городская среда» Максим Сидоркин.

Партийный проект «Городская среда» способствует не только улучшению внешнего облика городов, но и повышению уровня жизни граждан, формируя активное гражданское общество и укрепляя связь между властями и населением.