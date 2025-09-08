Содержание региональных дорог обсудили на совещании в администрации Одинцова

Жалобы на состояние дорог регулярно поступают от жителей Одинцова в администрацию, Центр управления регионом и через социальные сети. Основные претензии касаются не только качества покрытия, но и отсутствия тротуаров, освещения, остановочных павильонов.

Люди вынуждены ходить по обочинам трасс и ждать автобус под дождем или снегом.

Среди конкретных проблем, которые обсудили на совещании в администрации города, — остановка у санатория имени Сеченова в Звенигороде, где пассажирам негде укрыться в непогоду.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что новый павильон здесь появится до 10 октября, а освещение установят в следующем году. Кроме того, профильные службы отремонтируют дороги в Никольском поселении: устранят ямы, провалы и отсутствие света.

Остро стоит вопрос ливневой канализации — в ряде мест ее нет вовсе или она работает плохо. Участки возьмут на контроль, будет составлен план по устранению проблем. Отдельно обсудили разметку: на десяти отремонтированных дорогах, включая район Николиной горы и трассу вдоль Москвы-реки, ее до сих пор нет. Линии будут нанесены до конца сентября.

Опасным признан перекресток возле складов в Часцах, где из-за интенсивного движения часто происходят аварии. Здесь к ноябрю установят светофор и обустроят пешеходный переход.