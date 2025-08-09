Содержание придомовых территорий проверили в микрорайоне Балашихи

Исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Балашиха Юлия Смирнова провела важный обход территории микрорайона Балашиха-3. Это мероприятие собрало не только представителей власти, но и активных жителей, которые не остаются равнодушными к состоянию своего района.

В обходе также приняли участие сотрудники управляющей организации ООО «Град+Сервис» и работники МБУ «Благоустройство-Балашиха».

Основной целью данного обхода стало осмотр содержания придомовых и общественных территорий, что является ключевым аспектом в поддержании комфортной городской среды. В ходе мероприятия участники внимательно оценили текущее состояние дворовых и общественных пространств, выявили недостатки и обсудили пути их устранения.

По итогам осмотра были даны конкретные поручения управляющей организации ООО «Град+Сервис». В частности, было решено провести генеральную уборку в местах общего пользования многоквартирного дома № 64 по проспекту Ленина. Также акцент был сделан на необходимость очистки отмосток от сорной растительности, приведение в нормативное состояние цокольных частей многоквартирных домов и удаление травы у бордюрного камня вдоль проездов и парковочных пространств.

Устранение выявленных замечаний взяты на контроль.