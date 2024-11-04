Содержание придомовой территории в районе Аверьянова проверили в Дмитрове

Заместитель главы Дмитровского городского округа проверил выполнение работ по обращению на портал «Добродел». По поручению Оксаны Котовой в муниципалитете продолжаются еженедельные обходы дворовых территорий.

Заместитель главы Алексей Ионов встретился с жителями дома № 20 в микрорайоне имени Аверьянова. Совместно со специалистами отдела по строительству он проверил выполнение работ по установке антипарковочных устройств на пешеходной дорожке к детскому саду.

Поручение выполнили. Родителям стало удобней добираться до дошкольного учреждения с колясками и санками без опасных маневров между машин.

Жители высказали желания по благоустройству дворовой территории. Их проработают с управлением ЖКХ и благоустройства.

«Важность проведения пеших обходов заключается не только в ходе проверки устранения выявленных замечаний по жалобам, но и возможности личной встречи с жителями, что особенно значимо для тех граждан, кто не имеет возможности направлять предложения электронно», — подчеркнул Алексей Ионов.

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