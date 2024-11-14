Содержание подъездов проверили еще в трех домах на улице Мира в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Александр Хабаров проверил состояние подъездов в трех домах на улице Мира. Специалисты уже обновляют там лифты и восстанавливают освещение.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров проинспектировал качество содержания домов № 3, № 11 и № 12. Во время проверки он обнаружил неисправные лифты и освещение в подъездах, неполные данные на информационных стендах и рекламу на входных группах.

Александр Хабаров поручил специалистам управляющей компании ликвидировать недочеты в самое ближайшее время. Рабочие уже приступили к ремонту лифтов и восстановлению освещения. Они также очистят входные группы подъездов от рекламы.

В случае возникновения вопросов или проблем жители домов могут обращаться в управляющую компанию.

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