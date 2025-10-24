Содержание общественных территорий проверили в Павловском Посаде

По поручению главы Павлово-Посадского округа объезд территорий муниципалитета провели его заместители. Они оценили качество проведенных работ.

Комиссия побывала на Привокзальной площади. Месяц назад ее торжественно открыли после обновления. Сейчас уже есть недостатки в содержании: качестве уборки мусора и состоянии перехода через железнодорожные пути.

Ранее об этих проблемах сообщали жители. Письма уже направили в транспортную полицию, к решению проблемы подключили министерство чистоты.

Благоустройство продолжается на улице БЖД. Здесь уже провели асфальтирование после замены сетей холодного водоснабжения. Скоро специалисты проведут промывку и нанесут разметку.

Также комиссия побывала в городском парке. Он полностью готов к зиме.

Тем временем в парке культуры и отдыха завершается установка новых информационных стендов. Их торжественно откроют 4 ноября.