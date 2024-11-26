Содержание общественных пространств проверили в Павловском Посаде

Глава Павловского Посада Денис Семенов, представители администрации, сотрудники дорожных служб и управляющих компаний проверили благоустройство нескольких общественных пространств. Первой точкой стал сквер перед домом № 15б на улице Ленина.

Глава округа также осмотрел участок, где снесли жилой дом. Денис Семенов поручил оперативно убрать строительный мусор и ветки.

Подрядчик завершает благоустройство. Рабочие заасфальтировали дорожки, установили современные фонари, лавочки и урны. Теперь осталось определить место для малых архитектурных форм, которые украсят пространство и создадут уютные зоны отдыха.

Особое внимание уделили подъездной дороге к новому кладбищу. Здесь планируют поставить забор, входную группу и информационный стенд, а в будущем выделить участок под воинские захоронения и Аллею героев, посвященную участникам специальной военной операции.

Последняя точка обхода — корпус лицея «Истоки». Здание нуждается в ремонте. Работы проведут в ближайшее время. Также отремонтируют асфальтовое покрытие возле корпуса «Бета».

Подобные обходы территорий проводят в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

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