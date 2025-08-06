Содержание общественных пространств проверили в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов проверил содержание общественных пространств в Электрогорске. Он осмотрел парковку у рынка, городской парк, Аллею Героев и Стахановское озеро.

В Электрогорске начали модернизацию парковки у рынка.

«По вашим просьбам, чтобы разгрузить заторы, организуем дополнительный выезд со стороны Горького, 1А. Уже начинаются работы — скоро здесь станет удобнее и просторнее», — сказал Денис Семенов.

На Аллее Героев рабочие расширяют подъездные дороги к кладбищу, а на самой территории приступили к благоустройству. Специалистам предстоит распланировать участок, сформировать новые дорожки, подготовить основание для памятника и укладку газона.

В городском парке завершается ремонт асфальтовых дорожек. Здесь установят беседки для отдыха, а также реконструируют площадку перед сценой — демонтируют старую брусчатку и заасфальтируют территорию.

На спортивном стадионе привели в порядок раздевалки и трибуны, в ближайшее время заменят сиденья.

На Стахановском озере снова поймали вандалов. Денис Семенов поручил восстановить элементы пирса, покрасить трибуны волейбольной площадки, скосить траву и восстановить дорожки.

«И главное — в этом году озеро ждет очистка по проекту губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „100 прудов и озер“! Мы последовательно работаем, чтобы Электрогорск становился чище, уютнее и современнее с каждым годом. Ваши обращения — наш главный ориентир!» — отметил Денис Семенов.