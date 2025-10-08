Содержание общественных пространств проверили в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов посетил несколько общественных пространств в Электрогорске. Он оценил их состояние и наметил ключевые задачи на ближайшее будущее.

Руководитель муниципалитета отметил, что городским службам необходимо усилить работу по уборке мусора и опавшей листвы. Помимо этого, во время встречи определили несколько локаций для проведения субботников. Работы начнутся уже на этой неделе.

На территории у теплотрассы за магазином «ДА» обнаружили навалы бытового мусора. Денис Семенов поручил представителям «Мособлводоканала» убрать отходы в кратчайшие сроки.

Не оставили без внимания во время обхода и торговые точки. Задние части нескольких павильонов необходимо привести в порядок. По словам главы Павловского Посада, здесь требуется вмешательство владельцев и контролирующих органов.

Комиссия проверила также раздевалки у Физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер». Там необходимо покрасить двери, обновить отделку внутренних помещений, устранить накопившийся мусор.

«Чистота и порядок — дело каждого из нас», — заключил Денис Семенов.