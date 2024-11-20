Содержание общественной территории на улице Дружбы проверили в Чехове

По поручению главы округа Михаила Собакина в городе проверили содержание общественного пространства на улице Дружбы у дома № 1а. На место выехали заместитель Артем Попов, муниципальный депутат Владимир Хоменков и начальник управления капитального строительства Ольга Петрушевская.

Проверяющие не выявили серьезных нарушений. Они отметили, что это результат слаженной работы местных жителей и ответственных ведомств. Однако непогода внесла коррективы: скопилась грязь на проезжей части. Ее уберут.

Жители могут обратиться в профильное учреждение, чтобы провести необходимые работы. Управление жилищно-коммунального хозяйства принимает звонки по телефону: 8 (496) 723-00-04, а управление контрольной деятельностью по телефону: 8 (496) 723-58-36. Можно также оставить заявку специалистам управления благоустройства: 8 (496) 727-91-10 или 8 (800) 300-87-43.

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