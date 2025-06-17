Содержание мусорных контейнеров проконтролируют в Черноголовке

С целью исключения несанкционированных навалов мусора и обеспечения надлежащего содержания контейнерных площадок, в Черноголовке будет усилен контроль за соблюдением правил обращения с отходами. На этой проблеме акцентировал внимание глава округа Роман Хожаинов на еженедельном оперативном совещании.

На переполненные мусорные баки и несанкционированный сброс строительного мусора на контейнерных площадках периодически поступают жалобы от жителей. В Черноголовке ведется активная борьба с несанкционированным сбросом отходов. Важную роль в этом играют камеры системы «Безопасный регион», которые помогают выявлять все нарушения правил обращения с бытовыми отходами.

Существует также ответственность за невывезенный строительный мусор, к которому относятся плитка, ламинат, куски гипсокартона, линолеума и другие подобные отходы, образующиеся в процессе ремонта. Для утилизации строительного мусора необходимо заключить договор на вывоз со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Для этого работает телефон единой диспетчерской службы по номеру 122. По нему можно заказать спецтехнику с контейнером для вывоза строительного мусора.