Содержание контейнеров на улице Кузьмина проверили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел встречу с жителями улицы Кузьмина. Они обсудили содержание контейнерной площадки в районе дома № 2.

Жители обратили внимание на устройство подъездной дороги к многоквартирному дому и контейнерной площадке.

«Договорились с жителями о включении обозначенных на встрече мероприятий в план дополнительных работ. В летний период проведем устройство твердого покрытия на обозначенной территории. Встретимся повторно после завершения работ», — отметил Филипп Ефанов.

В администрации напомнили, что задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (496) 432-99-03. На личный прием записывают по номеру: 8 (496) 432-99-05.

«Мы были приятно удивлены, когда нам выпала возможность рассказать о своей проблеме первому заместителю главы округа. Смогли наглядно показать, в каком состоянии сейчас находится подъезд к дому. Лучше один раз увидеть самому, чем услышать от кого-то. Сроки сразу были обозначены, что приятно. Дом наш нам очень нравится. Все жильцы поддерживают чистоту. Надеемся, что и эта проблема в скором времени будет решена», — сказала жительница Евгения.