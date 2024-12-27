Содержание контейнерных площадок проверили в Лосино-Петровском
Муниципальные депутаты Юрий Махов и Олег Стасов совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Вячеславом Градиным проверили содержание контейнерных площадок в Лосино-Петровском. Рейд провели в рамках проекта «Чистая страна».
Мероприятие организовали для того, чтобы проконтролировать порядок на контейнерных площадках и вокруг них, выявить нарушения и проверить работу организации, ответственной за вывоз мусора.
Партийцы обнаружили серьезные нарушения и пришли к выводу, что компания не справляется с задачей по обслуживанию площадок. Депутаты зафиксировали замечания в документе. Его представят исполнителю с требованием незамедлительно устранить проблемы.
«Чистота и порядок в нашем городе — это не просто задача, это наша общая ответственность. Мы, как представители народа, обязаны следить за тем, чтобы каждая мусорная площадка была чистой, а каждая улица — ухоженной. Выявленные нарушения — это сигнал к действию. Мы не можем позволить, чтобы безответственность одной компании ставила под угрозу комфорт и здоровье наших граждан», — сказала куратор партийного проекта «Чистая страна» Елена Нестерова.