Содержание городских улиц проверили в Яхроме Дмитровского округа

По поручению временно исполняющего полномочия главы Дмитровского округа Михаила Шувалова его заместитель Сергей Лопатников проверил содержание городских улиц в Яхроме. Представитель администрации оценил уборку дорожной сети от грязи, песка и мусора.

Летняя уборка территорий направлена на поддержание чистоты, удаление остатков смета, обеспечение водоотвода и поддержание эстетики городской среды. Особое внимание уделяют очистке дорожного полотна, тротуаров и придорожных зон.

«Чистота улиц — это не только вопрос благоустройства, но и забота о здоровье людей. Мы контролируем выполнение работ подрядчиками, чтобы жители могли дышать чистым воздухом и передвигаться по аккуратным дорогам. Все работы должны проводиться строго по графику», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Заместитель главы округа Сергей Лопатников отметил, что подрядчик работает в соответствии с требованиями. Однако на отдельных участках требуется доработка. По этому поводу уже даны указания. Контроль чистоты продолжится.