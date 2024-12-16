Содержание дворов во время снегопада проверили в Балашихе

В выходные Балашиху, как и все Подмосковье, накрыл сильный снегопад. Член местного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Объедков вместе с депутатами Балашихи Александром Евсюткиным и Сергеем Щукиным провели встречу с жителями дома № 3 в микрорайоне Павлино. В рамках партпроекта «Безопасные дороги» они оценили качество уборки улично-дорожной сети.

Партийцы пообщались с жителями и вместе провели обход территории микрорайона.

«Мы оценили состояние дорожной сети, тротуаров, общественных территорий и детских игровых площадок. Замечаний у нас и у жителей нет», — отметил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Щукин.

Коммунальные службы и управляющая компания оперативно устранили последствия непогоды. Дороги и тротуары были очищены от снега и наледи, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.