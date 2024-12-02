Содержание дворов в микрорайоне ЦОВБ проверили в Балашихе

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин по просьбам жителей проверил состояние дворовых территорий у домов № 7, 11, 12, 13, 8, 6, 14 и 4 в микрорайоне ЦОВБ. Он также проконтролировал содержание общественных пространств микрорайона. В обходе приняли участие активные жители и профильные службы городского округа.

В ходе встречи ответственным службам были даны следующие поручения: установить антипарковочные столбики между домами № 8 и № 12, вывезти мешки с листвой с торца дома № 12, выполнить демонтаж самовольно установленных столбиков на парковке у дома № 12 и закрыть приямки в домах.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос проведения локально-восстановительного ремонта мест общего пользования в многоквартирных домах № 11 и № 12. Все пожелания и замечания жителей Максим Сидоркин взял на личный контроль.

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