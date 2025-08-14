Содержание дворов в микрорайоне Октябрьский проверили в Серпухове

Оперативная группа по благоустройству провела рейд в Серпухове в микрорайоне Октябрьский. Участники уделили внимание состоянию дорог, дворов и детских игровых комплексов.

Рейд провели для того, чтобы зафиксировать недостатки и улучшить качество жизни собственников.

Участники инспекции обнаружили незаконную расклейку объявлений, неудобные лавочки, а также отсутствие тротуаров на пешеходных тропинках — это затрудняет передвижение жителей в плохую погоду.

Особое внимание уделили состоянию детских площадок. Инспекция нашла сломанные и поврежденные игровые элементы. Администрация Серпухова взяла на контроль этот вопрос, чтобы восстановить и отремонтировать комплексы и обеспечить безопасность для детей.

«Комбинат благоустройства» продолжит свою планомерную работу по улучшению городской среды и повышению качества жизни граждан муниципалитета.