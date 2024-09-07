Содержание дворов проверили в микрорайоне Алексеевская Роща в Балашихе

Благоустройство дворов в микрорайоне Алексеевская Роща проверила заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян. Вместе с жителями и представителями управляющей компании они осмотрели детские и спортивные площадки.

Инициативная группа жителей вместе представителями предприятия «Благоустройство-Балашиха» и управляющей компании «Гранель ЖКХ» осмотрели содержание территории в микрорайоне Алексеевская Роща.

В ходе рабочей встречи Лилия Татевосян осмотрела детские и спортивные площадки, проверила подготовку домов № 8 и № 12 на улице Дмитриева к отопительному сезону.

«По результатам предыдущих обходов наши замечания постепенно устраняются. Ремонтируются входные группы, идет замена бордюрного камня и плитки. Остается вопрос к частным предпринимателям, которые пока не привели свои входные группы в нормативное состояние. В домах микрорайона идет подготовка к отопительному сезону, она практически завершена», — сказала Татевосян.

Она добавила, что специалисты проверили счетчики, манометры, термометры, всю технику и у утепление труб. Никаких замечаний не было выявлено.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».