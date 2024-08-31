Качество содержания микрорайона Железнодорожный проверили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин провел обход в микрорайоне Железнодорожный. Вместе с председателем Совета депутатов округа Геннадием Поповым, представителями управляющей компании и жителями осмотрели дворы, тротуары, дороги и детские площадки.

На встрече обсудили проект и сроки установки новой детской игровой площадки возле дома № 12 на Лесопарковой улице. Также в ходе осмотра проверили готовность жилого дома № 18 к отопительному сезону. В работу взяли вопрос по сносу заброшенной котельной рядом с домом № 18 и другие озвученные жителями темы.

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