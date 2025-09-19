Содержание дворов проверили в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

В городском округе Балашиха продолжается системная работа по улучшению городской инфраструктуры. Первый заместитель главы округа Сергей Лукичев вместе с заместителем Михаилом Объедковым и активными жителями провел инспекционный обход микрорайона Железнодорожный.

В ходе обхода была тщательно оценена текущая ситуация с общественной инфраструктурой и дорожными объектами. Особое внимание уделялось состоянию улично-дорожной сети — проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, а также придомовых территорий. В результате осмотра выявлены участки, где требуется локальный ремонт покрытия для повышения комфорта и безопасности жителей.

Кроме того, специалисты провели комплексный осмотр инфраструктуры района: проверили контейнерные площадки на соответствие нормативам, оценили техническое состояние зон отдыха, а также безопасность и удобство детских игровых площадок.

«По результатам осмотра сформировали перечень вопросов, которые необходимо решить. Поручения будут направлены в соответствующие структуры», — отметил Сергей Лукичев.

Активные жители микрорайона приняли активное участие в обсуждении, поделились своими предложениями и идеями по развитию Железнодорожного. Их мнения и пожелания будут учтены при планировании дальнейших мероприятий по благоустройству.