Содержание дворов проверили в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев вместе с депутатами, профильными специалистами и активными жителями проинспектировал центральную часть микрорайона Железнодорожный. Комиссия осмотрела качество содержания дворов и общественных пространств.

Помимо первого заместителя руководителя муниципалитета в обходе участвовали: заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, городские депутаты, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и неравнодушные жители. Комиссия проинспектировала содержание дворовых территорий на Октябрьской, Пролетарской улицах и Носовихинском шоссе.

Как отметил Сергей Лукичев, выявили нарушения по нестационарной торговле, наличию вывесок и мелкого мусора.

«Посмотрели несколько дворов, которые комплексно благоустроены в этом году, например, у дома № 8 на Пролетарской улице. В том числе, проверили окончание благоустройства общественной территории вблизи дома № 2 на Пролетарской улице. Ничего критичного не заметили», — добавил он.

Участники проверки оценили содержание микрорайона как удовлетворительное.

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