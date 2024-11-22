Содержание дворов проверили в микрорайоне Венюково в Чехове

Глава городского округа Чехов проверил содержание дворов, дорог и тротуаров в микрорайоне Венюково. Михаил Собакин поручил устранить все недочеты оперативно.

Глава Чехова поручил очистить дворы, тротуары, придомовые территории и контейнерные площадки от мусора и веток, а также привести в порядок скамейки и информационные стенды. Специалисты должны восстановить ступени на входных группах.

«Уборка проводится. Выпал небольшой снег. Техника все равно выходит. Происходит посыпка дорожно-тропиночной сети. В общем, работа ведется, не прекращается. Недочеты, конечно, есть. В любом случае, будем их устранять в максимально короткие сроки», — сказал Михаил Собакин.

Подобные обходы проводят еженедельно. Все замечания устраняют оперативно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».