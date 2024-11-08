Замглавы Балашихи проверил состояние дворов в микрорайоне Центр-2

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев осуществил обход территорий в микрорайоне Центр-2. В ходе мероприятия, которое прошло с участием представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и активных жителей, была проверена уборка и содержание улиц Поликахина, Струве и Корнилаева.

За последние две недели поступило большое количество обращений от жителей микрорайона Центр-2.

«Мы обошли основные проблемные точки, включая улицы Поликахина, 1, 2, Струве, 3, корпус 1 и Корнилаева 16, 18. Обращения касались содержания дворовых территорий, детских игровых площадок и мусора. Также мы получили коллективное обращение от жителей Корнилаева, 16, 18 по вопросу установки шлагбаума для въезда в эти дома», — отметил Сергей Лукичев.

По результатам обхода все обращения жителей были переданы управляющим компаниям для дальнейшей работы. В целом содержание микрорайона было оценено как удовлетворительное, однако некоторые проблемы требуют оперативного решения.

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