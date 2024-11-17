Содержание дворов проверили в микрорайоне «Красная горка» в Подольске

Заместитель главы городского округа Подольск Анжела Студеникина и депутат Виктор Щукин проверили содержание дворов и общественных пространств в микрорайоне «Красная горка». Специалисты выполнят ямочный ремонт и спилят аварийные деревья.

Заместитель главы, профильные специалисты и представители территориального отдела оценили качество содержания дворов и общественных пространств. Анжела Студеникина поручила провести ямочный ремонт. Также она распорядилась устранить подтопления на улице Колхозной у дома № 16, спилить аварийные деревья напротив дома № 18 и отремонтировать ямы у дома № 31 на Садовой улице.

Также проверили строительство жилого комплекса, обновление разметки на спортивной площадке.

Все замечания взяли в работу. Подобные обходы будут проводить регулярно.

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