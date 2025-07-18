Содержание дворов проверили в двух населенных пунктах Павловского Посада

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Маркова провела еженедельный обход дворов и общественных пространств в городе Электрогорск и деревне Ефимово. Она также обсудила с местными жителями вопрос качества воды и проблему подтопления подвалов.
Вместе со специалистами территориальных отделов Камиля Маркова проверила, как городские службы справляются с поставленными перед ними задачами. Во время обхода в Электрогорске она поручила покосить траву по всему центральному бульвару, убрать мусор на территории рынка на улице Максима Горького и поправить забор.
Жителей деревни Ефимово интересовали вопросы качества воды и подтопления подвалов. Их обсудят вместе с Павлово-Посадским филиалом МосОблВодоканала и наметят план действий. Также Камиля Маркова поручила специалистам профильной службы благоустроить детскую игровую площадку.
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