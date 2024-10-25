Содержание дворов проверили на Весенней улице в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Надежда Чернятина совершила обход на улице Весенней для проверки состояния территорий. В ходе инспекции выявили навал строительного мусора рядом с контейнерной площадкой.

При этом сама площадка находится в нормативном состоянии.

«В рамках обхода выявлен навал строительного мусора рядом с контейнерной площадкой. Напоминаю, что за выброс строительного мусора на контейнерную площадку предусмотрен штраф», — отметила Надежда Чернятина.

Для удобства жителей городского округа доступна услуга вывоза строительных отходов, которую можно заказать по короткому номеру 122 #7.

Напомним, с сентября 2020 года на улице 8 Марта действует площадка «Мегабак», куда можно привозить крупногабаритный мусор. Площадка работает ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.

Администрация городского округа призывает жителей соблюдать правила утилизации отходов и заботиться о чистоте и порядке на улицах города.

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