Содержание дворов проверили на улице Ильича в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин проинспектировал качество содержания дворов на улице Ильича. Отдельное внимание уделил безопасности детских игровых и спортивных площадок, состоянию тротуаров, парковок и зон отдыха.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин осмотрел состояние дворов у домов № 31, № 33 и № 35 на улице Ильича.

«Такие выезды — это не просто формальный обход, а необходимая часть работы, позволяющая получить полное представление о реальном положении дел. Лишь видя все своими глазами, можно оценить масштабы предстоящих работ, зафиксировать все недостатки и определить, в каких направлениях требуется следует усилиться», — отметил он.

Вместе с Алексеем Родиным в обходе участвовали сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью администрации муниципалитета. Комиссия проверила безопасность игровых и спортивных площадок, а также состояние тротуаров, парковок и мест отдыха. Выявленные нарушения направили в работу профильным специалистам.

Помимо этого, заместитель главы Чехова побеседовал с жителями улицы Ильича.

«Личное общение с горожанами — приоритет в моей работе, ведь только так можно узнать настоящие проблемы. Именно люди подсказывают, расставляют акценты, указывают на проблемы, советуют и в итоге задают основной вектор работы», — подчеркнул Алексей Родин.

Напомним, жители Чехова могут обратиться с просьбами о проведении необходимых работ напрямую в профильные учреждения. Телефон Управления контрольной деятельности: +7 (496) 723-58-36. По темам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по номерам: +7 (496) 727-91-10 и +7(496) 723-00-04 соответственно. Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» ответят на все интересующие вопросы по телефону +7 (800) 300-87-43.

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