Содержание дворов проверили на Пионерской улице в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжается активная работа по проверке состояния дворовых территорий и общественных пространств. Заместитель главы округа Елена Овсянкина совместно с представителями управляющей компании провела осмотр дворовой территории дома № 6А по улице Пионерской в центральной части города.

Во время обхода представители администрации и коммунальных служб обсудили с жителями различные вопросы, касающиеся благоустройства и содержания территории. Особое внимание уделили окосу травы, кронированию кустарников, вывозу мусора, а также уборке в подъездах и на прилегающей территории. Кроме того, обсуждалась актуальность информации на стендах, состояние детской игровой площадки и поддержание чистоты на ней.

По итогам обхода управляющей компании «Наш Дом — Воскресенск» было поручено устранить вандальные надписи на стенах подъезда и лифта, а также обновить информацию на стендах.

Такие регулярные проверки способствуют поддержанию порядка и улучшению качества жизни жителей городского округа Воскресенск.

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