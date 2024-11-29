Содержание дворов на Заводской улице проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков встретился с жителями домов № 1, 2, 11, 12 и 16 на Заводской улице. В 2025 году несколько дворов благоустроят.

Жители жаловались на недостаточное отопление и уборку шестого подъезда в доме № 1. Сотрудники управляющей компании приняли в работу все обращения.

Собственники также попросили обустроить пешеходный переход между домами № 11 и № 12. Пожелания учтут при разработке проекта организации дорожного движения в 2025 году. Данную территорию благоустроят предстоящим летом. Намеченные планы обсудили вместе с жителями.

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