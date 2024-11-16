Содержание дворов на улице Суворова проверили в Лосино-Петровском
Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец проверила содержание дворов на улице Суворова. Она осмотрела территории у домов № 7 и № 11.
Жители дома № 11 отправили обращение на портал «Добродел» и попросили установить ограждение до окончания работ. Их заявление отработали и установили сигнальную ленту.
Жители дома № 7 отметили, что на площадке не убрано. Все вопросы зафиксировали и отправили структурным подразделениям для проработки.
Отметим, обход территорий проводится регулярно. Даты можно узнать на ресурсах администрации округа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Захватчиком заложников в пригороде Парижа оказался сын ресторатора
Председатель молодежного парламента Химок отправится на службу в зону СВО
ВСУ обвинили Илона Макса в неудачах в Курской области
Театр «ФЭСТ» откроется в Мытищах в сентябре 2025 года
Покупку игры S.T.A.L.K.E.R. 2 назвали основанием для возбуждения дела
Школа пап стартовала в женской консультации № 2 в Дедовске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте