Содержание дворов на улице Суворова проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец проверила содержание дворов на улице Суворова. Она осмотрела территории у домов № 7 и № 11.

Жители дома № 11 отправили обращение на портал «Добродел» и попросили установить ограждение до окончания работ. Их заявление отработали и установили сигнальную ленту.

Жители дома № 7 отметили, что на площадке не убрано. Все вопросы зафиксировали и отправили структурным подразделениям для проработки.

Отметим, обход территорий проводится регулярно. Даты можно узнать на ресурсах администрации округа.

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