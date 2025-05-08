Содержание дворов на улице Строителей проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец проверила содержание прилагающей территории у домов № 6 и 8 на улице Строителей. Встреча состоялась по инициативе активного жителя Эмилии Александровны.
Собственников волнуют модернизация и содержание детской площадки, благоустройство прилегающей территории, деятельность заведения быстрого общественного питания «Чайхона. Восточная кухня» и стихийная парковка рядом, а также текущий ремонт многоквартирного дома № 8.
Все вопросы зафиксировали в протокол и направили профильным специалистам на проработку.
«Уважаемые жители городского округа Лосино-Петровский, обход территории проводится на регулярной основе. Следите за анонсами на наших ресурсах», — сказала заместитель главы Валентина Тропанец.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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