Содержание дворов на улице Набережной проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Валентина Тропанец встретилась с жителями многоквартирных домов на улице Набережной в поселке Свердловском. Вместе с ней на встрече присутствовали муниципальный депутат Елена Нестерова и представители территориального отдела.

На встречу пришли жители домов № 1, 1а, 1б, 2, 2а, и 2б. Они интересовались увеличением оплаты за электроснабжение, покосом травы, регулярной уборкой подъездов и решением вопроса о внесении в перечень аварийных домов.

«Все вопросы зафиксированы, протокол встречи направлен профильным структурным подразделениям для проработки. Уважаемые жители городского округа Лосино-Петровский, обход территории проводится на регулярной основе», — сказала Валентина Тропанец.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.