Содержание дворов на улице Гурьева проверили в Раменском

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил содержание дворовых территорий на улице Гурьева. Жители еще в прошлом году попросили градоначальника установить детские игровые площадки.

Детские площадки установили по просьбе жителей. Они соответствуют всем современным стандартам. Сотрудники муниципального учреждения «Содержание и благоустройство» приведут в порядок существующий комплекс, когда наступит благоприятная погода.

Во дворе дома № 26 обустроят новую парковку на 25 автомобилей, так как на данный момент негде парковать личный транспорт собственников.

Также Эдуард Малышев проверил участок в районе магазина «Валентина», где недавно заменили поврежденный канализационный коллектор. Работы по благоустройству проведут весной.

Глава Раменского округа поручил привести в нормативное состояние контейнерную площадку вблизи домов № 24 и № 25.

«Спасибо неравнодушным жителям, которые искренне радеют за свою придомовую территорию. Маленькими шагами мы достигнем большой цели!» — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.