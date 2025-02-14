Содержание дворов на улице Горького проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец провела обход территории на улице Горького. Вместе с лидером общественного мнения Алиферовой Светланой она встретилась с жителями многоквартирных домов № 20 и № 24.

Жители рассказали, что обращение на портале «Добродел» отработано — мусор убран. Однако их волнует содержание двора.

Валентина Тропанец заметила, что детская игровая площадка находятся в удовлетворительном состоянии.

Все вопросы зафиксировали в протокол и направили профильным специалистам для проработки.

«Уважаемые жители городского округа Лосино-Петровский, обход территории проводится на регулярной основе. Следите за анонсами на наших ресурсах», — сказала заместитель главы Валентина Тропанец.