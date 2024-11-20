Содержание дворов на улице Гагарина проверили в Чехове

Ольга Щукина и Константин Коваленко отметили, что во дворах домов № 26, 44, 32, 60, 62, 72, 74 и 100 очищены от мусора газоны, тротуары и пешеходные дорожки.

По вопросу приведения в надлежащее состояние подъездного пути к контейнерной площадке замечания были переданы в профильные службы.

Консультацию по содержанию территории можно получить в территориальных отделах. Они работают в каждом населенном пункте по будням в часы приема граждан: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — до 16:45. Обед — с 13:00 до 13:45. В селе Троицкое специалисты принимают по будням в доме № 4/1 или по телефону: 8 (496) 724-32-46. Стремиловское подразделение работает в селе Дубна в доме № 30. Сельчане могут также позвонить по номеру телефона: 8 (496) 424-91-17. Баранцевский отдел открыт в Новом Быту на Новой улице в доме № 8А. Вопросы принимают по телефону: 8 (496) 724-14-12.

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