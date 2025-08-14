Содержание дворов на улице Дружбы проверили в Чехове

Чтобы улучшить качество жизни жителей, в округе проводят мониторинг общественных и придомовых территорий. На этот раз обход провели на улице Дружбы рядом с домами № 13, № 14, № 15.

Чиновник зафиксировал проблемы с подтоплением подвалов многоквартирных домов, обратил внимание на некачественную уборку подъездов. Также заместитель главы поручил заменить бордюры на пешеходных дорожках. Кроме того, на детской площадке установят урну возле скамейки, а также обновят покрытие игровых элементов, на придомовой территории будет произведен окос травы, а возле контейнерной площадки уборка порубочных остатков поваленных деревьев.

«Выявленные проблемы переданы в специализированные службы, поставлены соответствующие задачи для устранения нарушений», — сообщил в своих социальных сетях заместитель главы Вадим Шевырев.

По всем вопросам жители Чехова могут обратиться в профильные организации: Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства, управляющую компанию «Чеховское благоустройство».