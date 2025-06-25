Содержание дворов на улицах Фрунзе и Урицкого проверили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов проверил содержание дворов на улицах Щорса, Фрунзе и Урицкого. Он дал необходимые поручения ответственным лицам.

Жители дома № 6 на улице Щорса обратили внимание на то, что в доме необходимо капитально отремонтировать кровлю, провести дезинсекцию подвала, покосить траву, сделать отводы воды у подъездов, заасфальтировать площадку у зоны отдыха, установить лавочки, урны и ИДН.

«Все замечания жителей взяты в работу профильными службами. Дезинсекцию подвального помещения, уборку и покос территории проведем до конца этой недели. Место для отдыха граждан обустроим в июле. Проработаем вопрос о включении дома в план работ по капитальному ремонту кровли на 2026 год. Вопросы дорожной безопасности вынесем на ближайшую комиссию по БДД», — сказал Филипп Александрович.

Собственники домов № 47 и № 49 на улице Фрунзе попросили заменить качели на детской площадке и покрасить все элементы. Комплекс включили в программу модернизации на 2026 год.

«До 31 июля силами управляющей организации будут проведены работы по покраске газовой трубы снаружи дома № 49. Представителям ГУП „МО Мособлводоканал“ поручил в течение недели восстановить благоустройство после ремонта тепловой камеры. Также восстановим бордюрное ограждение на внутриквартальной дороге, проведем отсыпку грунта и озеленение территории стихийно образовавшегося парковочного места. До 12 июля проведем обследование продухов многоквартирного дома», — отметил Филипп Ефанов.

На улице Урицкого жители попросили отсыпать щебень от нового тротуара к домам, а также благоустроить территорию вблизи дома № 52 на улице Тихонова.

«В 2024 году на улице Урицкого были проведены работы по замене сетей теплоснабжения. До 10 июля мы завершим все работы по устройству нового дорожного полотна. Благоустройство территории от дома № 52 по улице Тихонова до улицы Урицкого проработаем с коллегами и найдем оптимальное решение, с учетом пожеланий жителей. Для нас важно, чтобы павловопосадцам было комфортно проживать в родном городе», — резюмировал Филипп Ефанов.

Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (496) 432-99-05.