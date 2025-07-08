Содержание дворов на Сиреневой улице проверили в Дмитрове

Заместитель главы Дмитровского округа Анжела Бондарева проверила содержание дворовых территорий на улицах Сиреневая и Пушкинская по поручению Михаила Шувалова. Они провела еженедельный мониторинг вместе с жителями.

На Сиреневой улице у дома № 7 отметили своевременный вывоз мусора и запланированный на август ремонт пешеходных дорожек. Решен вопрос с неисправной урной, о которой жители сообщали через портал «Добродел».

На Пушкинской улице, 96, Анжела Бондарева и местные жители проверили состояние детской игровой площадки. Участники встречи заметили, что территория содержится в чистоте, игровые элементы — в исправном состоянии, площадка оборудована необходимым ограждением.

Жители задали интересующие вопросы, на которые получили разъяснения.

«Пешие обходы проводятся еженедельно. Это эффективный инструмент контроля ситуации и возможность непосредственного общения с жителями. Мы собираем все замечания и пожелания по благоустройству территорий. Мнение каждого жителя крайне важно для нас. Только совместными усилиями мы сможем сделать округ комфортным и безопасным для жизни», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Такая форма работы позволяет администрации оперативно реагировать на возникающие проблемы и укреплять доверие между властью и населением.