Содержание дворов на четырех улицах проверят в Одинцове

Заместитель главы Станислав Григорьев проведет обход на улицах Толубко, Баковской, Вокзальной и Можайском шоссе. Мероприятие состоится 3 апреля в 10:30 утра.

Заместитель главы Одинцовского городского округа Станислав Григорьев на постоянной основе проводит обходы территории в Одинцове. В результате мероприятий специалисты оценивают общее состояние улиц и благоустройство.

Участие в нынешнем обходе примет начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

Присоединиться к проверке улиц города приглашают всех желающих. Место встречи — двор дома № 4 на улице Баковской.

Заместитель главы Одинцовского городского округа Станислав Григорьев продолжает свою деятельность по мониторингу состояния городской инфраструктуры и проведению обходов различных районов муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.