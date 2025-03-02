Содержание дворов и общественных пространств проверили в Чехове

Глава муниципалитета Михаил Собакин проверил содержание дворовых территорий и общественных пространств. Он также пообщался с жителями.

Мониторинг сферы благоустройства проходит в Чехове регулярно. Возглавляет его глава округа Михаил Собакин. В центре внимания — дворы, дороги и прогулочные пространства.

«Ни к селу ни к городу какая-то конструкция у вас. Чтобы почищено все было», — поручил Михаил Собакин.

По пути встречаются жители, которые рассказывают о насущных вопросах. Михаил Собакин сразу на них отвечает и раздает поручения коллегам.

«Был затоплен колодец. Все нормально, очистить уже должны», — пообщался с жителями глава муниципалитета.

Подобные проверки продолжатся. Все замечания отработают в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.