Содержание дворов и контейнерных площадок проверили в чеховской Змеевке

Заместитель городского округа Чехов Ирина Бадалян вместе со специалистами администрации муниципалитета посетили деревню Змеевка и село Новый Быт. Они проверили качество содержания дворовых территорий, состояние детских и спортивных зон и контейнерных площадок.

По поручению главы городского округа Чехов, его заместитель Ирина Бадалян, сотрудники управления территориальной и внутренней политики и специалисты управления «Экология и природопользование городского округа Чехов» посетили деревню Змеевка. Они проверили контейнерную площадку и обсудили варианты ее переноса.

«Особое внимание уделили вопросу о переносе контейнерной площадки на альтернативное место», — сказала Ирина Бадалян.

Также комиссия проверила дворы в селе Новый Быт по улице Нати вблизи домов № 5ф, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6ф. Специалисты осмотрели состояние детских игровых и спортивных зон, а также качество содержания контейнерной площадки.

«Подобные мониторинги позволяют своевременно выявлять и устранять нарушения в сфере содержания, а также повышать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Все замечания по содержанию направлены в профильные службы», — рассказала Ирина Бадалян.

За консультациями можно обратиться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Территориальный отдел Столбовая — Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: +7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: +7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж, часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Телефон: +7 (49-67) 24-14-12.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».