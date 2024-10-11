Содержание дворов и детских площадок проверили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин проверил содержание детских игровых площадок и дворов, так как поступило много обращений от жителей. Все замечания руководителя взяли на контроль.

Максим Сидоркин провел инспекцию центральной части города на Живописной улице, шоссе Энтузиастов и проспекте Ленина.

«Отметили состояние межквартальных проездов, детских и спортивных площадок. В процессе обхода жителями были озвучены замечания по ремонту детской площадки во дворе дома № 47 на проспекте Ленина, а также просьба об установке дополнительных лавочек и урн у дома № 31», — сообщил Максим Сидоркин.

Исполнение замечаний будут контролировать. Профильные службы уже получили соответствующие поручения.

Также Максим Сидоркин проверил системы отопления в многоквартирных домах и их готовность к предстоящему отопительному сезону.

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