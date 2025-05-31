Содержание двора дома № 2 на улице Соловьева проверили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин, представители управляющей компании и жители дома № 2 на улице Соловьева проверили содержание двора. Замечаний не выявили, что говорит о высоком уровне благоустройства и внимания к деталям.

Участники встречи осмотрели проезды и троутары. Особое внимание уделили сгоревшему контрольному пункту, расположенному между дома № 2 и № 4. Максим Сидоркин сообщил, что его восстановили.

Двор находится в удовлетворительном состоянии, отметил заместитель главы. Управляющая компания поддерживает порядок в летний период, когда возрастает активность жителей. Максим Сидоркин напомнил правила содержания дворовых территорий в соответствии с действующими нормами благоустройства на территории Балашихи, а также призвал собственников поддерживать чистоту и сообщать о любых проблемах.

Проверки содержания дворовых территорий проходят в округе регулярно. Такой формат укрепляет доверие между властью и собственниками. Максим Сидоркин поблагодарил жителей за совместный обход и сотрудничество в вопросах благоустройства.