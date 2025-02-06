Содержание дорог проверили в микрорайоне Салтыковка в Балашихе

Член местного политсовета партии «Единая Россия» Алексей Ковалев совместно с активными жителями микрорайона Салтыковка провел проверку состояния инфраструктуры района. В ходе встречи обсуждались важные вопросы, касающиеся ремонта и подсыпки дорог асфальтной крошкой, а также содержания улично-дорожной сети.

Проект «Безопасные дороги» направлен на заботу о жизни и здоровье граждан. Качественные дороги являются основой комфортного передвижения, снижают уровень аварийности и помогают экономить время. Партия «Единая Россия» активно занимается созданием безопасной транспортной инфраструктуры, решая проблемы, связанные с дорожным покрытием, освещением и организацией движения.

«Мы внимательно осмотрели дорожную сеть в микрорайоне и выявили ряд замечаний относительно уборки территории и очистки тротуаров. Важно, чтобы жители могли беспрепятственно передвигаться. Обслуживающей подрядной организации дано поручение усилить контроль за состоянием этих участков», — отметил Алексей Ковалев, координатор партийного проекта «Безопасные дороги».

Такое внимание к состоянию дорог и инфраструктуры микрорайонов подчеркивает стремление партии улучшить качество жизни граждан, обеспечивая безопасные условия для передвижения и активного участия жителей в жизни своих сообществ.