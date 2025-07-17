Содержание домов проверили в деревне Радумля под Солнечногорском

В городском округе Солнечногорск близится к завершению ремонт подъездов в доме № 7, расположенном в деревне Радумля. Ход работ проверили заместитель главы округа Леонид Степанов вместе с представителями управляющих компаний и местными жителями.

Работы проводятся в рамках региональной программы «Мой подъезд». Также сотрудники администрации провели обход территории в деревне Радумля, в ходе которого оценили содержание многоквартирных домов, прилегающих территорий и обсудили с жителями актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Регулярные осмотры позволяют поддерживать качество обслуживания жилищного фонда на должном уровне и своевременно реагировать на возникающие вопросы и обращения граждан», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В ходе выезда было также установлено, что после аварийно-восстановительных работ, проведенных компанией «Газпромтеплоэнерго», не было проведено благоустройство территории. По результатам проверки руководителям соответствующих служб было дано указание оперативно устранить эти недочеты.