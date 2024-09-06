Содержание домов проверили на Российской улице в Серпухове

На улице Российской в Серпухове состоялась инспекция состояния многоквартирных домов и придомовых территорий. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Татьяна Орлова, начальник управления ЖКХ администрации Елена Макаренкова и начальник управления «Комбинат благоустройства» Валерий Василевский.

В ходе проверки жительница дома № 42 обратилась с просьбой установить газонное ограждение для защиты растений от проезжающих машин. Ранее ограждение было демонтировано по предписанию Министерства чистоты из-за его ветхости. Вопрос об установке нового ограждения будет решаться на общем собрании собственников жилья.

Также в доме № 42 осмотрели состояние подъезда, где были замечены последствия течи воды после замены санузла. Управляющая компания «Юправдом Юг Подмосковья» планирует устранить все недостатки в рамках текущего ремонта. Подвальное помещение находится в нормативном состоянии и не имеет протечек.

В соседних многоквартирных домах подъезды убраны, а придомовые территории ухожены. Все здания прошли подготовку к отопительному сезону.

Во дворах домов № 46, 48 и 99 установлены скамейки и детские игровые площадки, что позволяет комфортно проводить время как самым маленьким серпуховичам, так и старшему поколению.

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