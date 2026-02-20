Содержание домов и уборку обсудили на встрече администрации в Балашихе

Заместитель главы округа Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Заря в рамках выездной администрации. Также в мероприятии участвовали представители профильных структурных подразделений и управляющих компаний.

Главными темами стали содержание территорий в зимний период и обслуживание многоквартирных домов. Отдельное внимание уделили качеству работы управляющих компаний: состоянию подъездов и входных групп, электрики, мусоропроводов и лифтового хозяйства. Поднимались вопросы капитального ремонта и доступности диспетчерской службы в выходные дни.

Жители дома № 3 на Советской улице пожаловались на неудовлетворительное состояние входной группы и инженерных коммуникаций. Для решения проблемы специалисты профильных управлений проведут оценку на месте, после чего определят дальнейшие шаги — от локального ремонта до включения объекта в программу капремонта.

Михаил Объедков подчеркнул, что задача таких встреч — не просто зафиксировать обращения, а добиться конкретного результата. По его словам, формат выездной администрации позволяет оперативно реагировать на запросы жителей и вести прямой диалог.

Такие встречи проходят в микрорайонах округа на регулярной основе. Среди самых частых тем — ЖКХ, благоустройство, транспорт, медицина, образование и спорт.