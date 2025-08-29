Содержание детской площадки на Новой улице проверили в Балашихе

В Балашихе активно реализуется партийный проект «Единой России» «Городская среда», благодаря которому преображаются общественные зоны. Они становятся безопаснее и комфортнее, особенно для детей.

Координатор партпроекта «Городская среда» Максим Сидоркин, члены фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова и Александр Евсюткин осмотрели детскую площадку на улице Новой. Цель — оценка соответствия оборудования требованиям безопасности. По просьбе жителей здесь обновили искусственное покрытие.

«Безопасность детей — наш безусловный приоритет. Мы оперативно реагируем на запросы жителей, чтобы каждый двор был комфортным и безопасным для игр. И вот эта обновленная площадка вновь стала любимым местом детворы», — подчеркнул координатор партпроекта «Городская среда» Максим Сидоркин.

Партийцы продолжают контролировать состояние игровых зон в округе. В 2025 году в 18 дворах Балашихи появятся 30 современных площадок для детей. Кроме того, на уже существующих территориях планируется заменить 250 игровых элементов.